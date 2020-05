Vidéo : une famille canadienne confinée recrée le générique des Simpson à la perfection

Pour se changer les idées pendant le confinement et surtout occuper ses enfants, un père de famille canadien s'est lancé dans un projet qui vaut définitivement le coup d'oeil : reproduire le générique d'ouverture des Simpson.

«Jour 23 du confinement. Les enfants : 'On s'ennuie ! Qu'est-ce-qu'on peut faire ? Ma femme, en train de ranger la cave : Que va-t-on faire de ces costumes Simpson d'Halloween que nous avons seulement porté une fois? Moi : », a écrit le père de famille canadien sur sa page Twitter, pour illustrer sa vidéo.

Social Isolation, Day 23





Kids: We're booooored! What can we do?





Wife *cleaning basement*: What are we ever going to do with these Simpsons Halloween costumes we only wore once?





Me: pic.twitter.com/6oLiyvdcWu

— Joel A. Sutherland (@joelasutherland) April 8, 2020