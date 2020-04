Coronavirus : «Fort Boyard» s'adapte

En raison de l’épidemie de coronavirus, l'émission culte «Fort Boyard» adapte ses épreuves avant la coupure estivale.

La production travaillerait d’arrache-pied pour que le programme de France 2 soit bien diffusé cet été.«On fait tout, avec l’ensemble des équipes, pour que le tournage (repoussé de quinze jours, ndlr) puisse avoir lieu autour de la mi-juin dans les conditions de sécurité sanitaire qui sont demandées par le gouvernement, et de proposer un programme qui puisse être diffusé tout l’été», a expliqué Olivier Minne au micro d'«On refait la télé» sur RTL.

«L’idée est de proposer aux téléspectateurs un ‘Fort Boyard’ qui se tienne et qui donne toujours autant d’effets de surprise, de plaisir et de rire. Pour le moment, la décision est prise de maintenir le tournage. Tout dépendra maintenant de ce qui se passera, sanitairement parlant dans le pays, et les décisions du gouvernement».

Des érpeuves adaptées

L’animateur a précisé que des épreuves devront se conformer aux règles sanitaires en vigueur pour assurer la sécurité des participants. «Il y a des épreuves qui impliquent de grandes proximités physiques avec les candidats et les personnages du Fort. Par exemple, le combat dans la boue n’est absolument pas envisageable cette année». Une adaptation sera aussi nécessaire pour les moments où animateur et candidats se retrouvent «dans des lieux confinés».

Si l'émission «Fort Boyard» pourrait donc être maintenue aux dates prévues, il n'en serait, en revanche, pas question pour «Intervilles», a indiqué Olivier Minne sur les ondes d’Europe 1. L’émission est «pour le moment en pause». Aucune date de tournage n’est arrêtée. «Nous ne savons pas», a fait savoir l’animateur, ce qui laisse à penser que le retour du jeu mythique n’est pas pour tout de suite.