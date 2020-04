«On n'est pas couché» : l'émission de Laurent Ruquier s'arrêtera définitivement en juin

Clap de fin pour «On n’est pas couché». L’émission de France 2 s’arrêtera à l’issue de sa quatorzième saison.

Laurent Ruquier a fait savoir au Parisien que le talk show prendrait fin en juin prochain. La baisse de l’audience serait en cause. «C'est ma décision. Je l'ai prise en novembre dernier. Ma productrice, Catherine Barma, m'avait demandé de ne pas l'annoncer, ce n'est pas le genre de chose que l'on dit six mois à l'avance !», a expliqué l'animateur qui a confié vouloir plancher sur d'autres projets. «Cela fait vingt ans que je collabore avec Catherine Barma. J'ai envie de voir autre chose, de reprendre ma liberté. J'ai trouvé que c'était le bon moment pour me 'réinventer'».

De nombreuses personnalités ont rendu hommage à l'émission autrement appelée ONPC. À commencer par Léa Salamé, qui a officié dans «On n'est pas couché» comme polémiste entre 2014 et 2016.

Rares sont les émissions qui créent le débat, marquent leur époque, laissent leur chance à des inconnus, font vendre des millions de livres, et remplissent les salles de cinéma et de théâtre. ONPC l’a fait pendant 14 ans. Merci @ruquierofficiel et C. Barma. https://t.co/x9kx3RJPxL — Léa Salamé (@LeaSalame) April 19, 2020

Après les départs de Christine Angot et Charles Consigny à la fin de l'édition 2019, Laurent Ruquier avait décidé de modifier la mécanique en changeant son duo d'intervenants chaque semaine. Une modification qui n’a vraisemblablement pas réussi à sauver l’émission.