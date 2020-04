Dwayne Johnson va produire une série sur le catch amateur pour HBO

Ancienne légende de la WWE (catch américain) et star de la série «Ballers» sur HBO, Dwayne Johnson revient sur la chaîne du câble américain avec une série intitulée «Tre Cnt» centrée sur le catch amateur.

Une fiction dont il sera le coproducteur avec, notamment, Issa Rae, la showrunneuse et actrice principale de l’excellente série Insecure (également diffusée sur HBO). Le projet est actuellement en développement, annonce le site américain The Hollywood Reporter. La série sera pilotée par Judah Miller (American Dad, Crashing) et scénarisée par Mohamad El Masri (Here and now).

L’histoire suivra Cassius Jones, un docker installé à Houston, et catcheur professionnel en difficulté, qui, avec l’aide de ses voisins, de ses amis et de sa famille, va utiliser l’argent d’un héritage pour transformer l’ancienne boutique d’armes à feu de son grand-père en un empire du catch amateur et de la culture hip-hop. Aucun détail concernant le casting n’a filtré pour le moment. Idem pour une éventuelle date de diffusion.

A noter que le titre Tre cnt fait référence au Tre Count, qui indique les trois secondes décompté par l’arbitre quand un catcheur parvient à immobiliser les épaules de son adversaire au sol pour remporter le combat. C’est aussi une référence au quartier de Houston – où se déroule l’action – baptisé The Tre.