Le top des séries originales grâce à Canal+ et au pack Ciné Séries+

Science-fiction, espionnage, thriller... Le choix est large pour tous les amateurs de séries avec Canal+ et le pack Ciné Séries+.

En route tout d'abord pour Westworld, le fameux parc d'attraction futuriste peuplé d'androïdes qui propose à ses visiteurs de revivre l'époque de leur choix (romaine, médiévale ou Far West) grâce à des reconstitutions très réalistes. Problème: suite à un bug informatique, les androïdes deviennent incontrôlables... Une troisième saison toujours aussi captivante servie par la belle Evan Rachel Wood, Anthony Hopkins et Ed Harris à voir sur OCS.

Autre événement attendu sur Netflix cette fois-ci, la saison 4 de La Casa de Papel. Le Professeur et sa bande de malfaiteurs traversent une période particulièrement difficile. La découverte d'un ennemi au sein du groupe met en péril leur projet de casse hors-norme. La série espagnole, qui avait fait l'objet d'un véritable buzz mondial lors de son lancement en 2018, livre une nouvelle salve d'anthologie qui va combler tous ses fans.

Enfin, toujours au rayon des séries cultes, la cinquième saison du Bureau des Légendes sur Canal+ part aux quatre coins du monde, de la Syrie au Cambodge en passant par l'Egypte et la Russie avec en filigrane la mort mystérieuse de Malotru (Mathieu Kassovitz). Une fois de plus, la Création Originale Canal+ créée par Eric Rochant ne laisse aucun répit. Fidèle à sa légende...

Pour profiter dès à présent de ces trois séries mais aussi d'un large choix de programmes, il suffit de souscrire à l'offre Canal+ et au pack Ciné Séries+. L'offre Canal+ comprend Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Canal+ Décalé tandis que le pack Ciné Séries+ permet d'accéder notamment à Netflix, à Disney+ et aux chaînes OCS (OCS Max, OCS City, OCS Choc, OCS Géants). Canal+ et le pack Ciné Séries+ sont proposés à 34,90€ sans engagement ou avec un engagement de deux ans.