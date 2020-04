«The Resident» : TF1 dégaine une nouvelle série médicale pour remplacer «Grey's Anatomy» dès ce 22 avril

Les fans de «Grey’s Anatomy» vont devoir patienter avant de retrouver leur série. Après avoir diffusé les épisodes 10 et 11 de la saison 16, TF1 doit interrompre la diffusion. La chaîne proposera en lieu et place «The Resident» dès le mercredi 22 avril à 21h05, une autre fiction médicale.

Déjà diffusée en France sur la chaîne Warner TV (et aux Etats-Unis sur la Fox), «The Resident» suit le médecin Conrad Hawkins (Matt Czuchry) au sein de l’hôpital Chastain Memorial à Atlanta.

«The Resident» dévoile le système hospitalier américain à travers les yeux de ce résident de première année. Fraîchement diplômé de Harvard, cette première expérience du terrain, loin de la théorie universitaire, va rapidement le faire déchanter.

Son travail va s’avérer d’autant plus compliqué que l’établissement privé dans lequel il travaille fait facilement fi de l’éthique quant il est question d’engranger les dollars. C’est donc sur la médecine business que se penche particulièrement «The Resident». Un système de santé malade qui pour une poignée de dollars est prêt à mettre en péril la vie des patients. Erreurs médicales, poids de la hiérarchie, traitements aux coûts exorbitants… L’hôpital y est dépeint comme un milieu hostile, où toutes les manipulations sont permises.

Créée notamment par Amy Holden Jones, à qui l’on doit déjà la série médicale «Black Box», «The Resident» est portée par Matt Czuchry, vu dans «Gilmore Girls» et «The Good Wife », Emily VanCamp, l'ancienne star de «Revenge», et Manish Dayal («90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération»). Bruce Greenwood («Exotica», «Star Trek»), et Melina Kanakaredes («Providence», «Les Experts : Manhattan»), complètent le casting.

Suivie chaque semaine par 6,6 millions de téléspectateurs en moyenne, «The Resident» en est actuellement à sa troisième saison aux Etats-Unis. Privée de tournage en raison des mesures sanitaires mises en place pour lutter contre le coronavirus, la production a, il y a quelques semaines, fait don de son matériel aux hôpitaux.

Les premières minutes sont visibles en cliquant ici.