Une première bande annonce pour «Hollywood», la série de Ryan Murphy

La mini-série «Hollywood» de Ryan Murphy est attendue sur Netflix le 1er mai, avec huit épisodes au cœur de l’âge d'or du cinéma de l’après-Seconde Guerre mondiale.

L’histoire suit un groupe de jeunes acteurs et cinéastes décidés à percer dans le monde du 7e Art américain, un univers aussi fascinant qu’impitoyable. Et c’est à cette dure réalité que vont se confronter les personnages principaux. Car réussir dans ce milieu exige une confrontation – parfois brutale – à un ordre bien établi, à un système souvent injuste, et à des discriminations raciales, de genre et/ou d’orientation sexuelle très ancrées.

A travers les 8 épisodes de Hollywood, Ryan Murphy expose la toxicité qui règne dans l’industrie du divertissement hollywoodien, et s’amuse à imaginer un monde où les rapports de force ne sont plus soumis au statu quo. «Provocant et incisif, Hollywood expose et analyse une dynamique de pouvoirs restée intacte depuis des décennies, et montre ce à quoi le paysage du divertissement pourrait ressembler si elle avait été brisée», annonce Netflix dans un communiqué.

Avec Darren Criss (American Crime Story), Patti LuPone (Pose), et Jim Parsons, l’interprète de Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory.