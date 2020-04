Chris Pine au casting du reboot de la série culte «Le Saint»

Chris Pine serait en pourparlers pour devenir le nouveau Saint dans le reboot cinématographique de la série culte.

Variety croit savoir que le personnage de Simon Templar, alias le Saint, pourrait prochainement être de retour sous les traits de l’acteur notamment connu pour son rôle de Capitaine Kirk dans la nouvelle génération de «Star Trek», ou plus récemment dans le thriller «I am the night» (à revoir le 31 mai sur 13e Rue).

La Paramount souhaiterait le voir rejoindre le projet de reboot actuellement en développement. Tenu pour la première fois par Roger Moore dans la série culte des années 1960, le célèbre personnage de gentleman cambrioleur et justicier a déjà connu douze adaptations pour le grand écran, et incarné notamment par Val Kilmer. Sorte de Robin des bois des temps modernes, Simon Templar est à l’origine un personnage de romans policiers créé par Leslie Chareris en 1928.

Seth Grahame-Smith («Lego Batman, le film») est chargé de l’écriture du nouveau film, Dexter Fletcher («Rocketman») de la réalisation.