Confinement : les meilleurs escape games à faire à la maison

Et si votre appartement ou les pièces de la maison se transformaient en une scène de crime, un ancien tombeau égyptien ou encore en une école de sorcellerie ?

Parce qu'être confiné n'empêche pas de faire preuve d'imagination, les escape games se proposent d'entraîner toute la famille dans de nouvelles aventures. Voici notre sélection des meilleurs du genre et vous ne ferez plus jamais le tour du salon comme avant.

à partir de 6 ans : L'école ensorcelée par Escape Kit

© Escape Kit

Si le confinement ne permet plus de se rendre dans les lieux d'escape games, pourquoi ce type de loisir ne viendrait-il pas à la maison ? Voici le concept proposé par Escape Kit. A l'ère du DIY (Do it yourself), cette jeune société française propose de télécharger et d'imprimer les éléments complets à la mise en place d'un escape game. Un gros plus si vous ne pouvez pas vous déplacer chez un revendeur. Scénarios, règles, puzzles, énigmes... tout est ici pensé pour être utilisé sur de simples feuilles de papier. Et l'on y découvre des histoires pour tous les goûts et tous les âges.

A partir de 6 ans, on découvre notamment L'Ecole Ensorcelée. Les jeunes élèves de l'acamédie de magie se retrouvent marqués par une étrange malédiction qui les plonge tous dans un sommeil profond. En tant que jeunes recrues, saurez-vous lever le voile sur ce mystère ? Inspiré de l'univers d'Harry Potter, L'Ecole Ensorcelée propose une aventure longue de 45 minutes à une heure. Comptez 30 minutes d'installation au préalable. Le mieux étant de réunir trois à cinq joueurs pour rendre le défi intéressant.

L'Ecole Ensorcelée, Escape Kit, 19,99 euros.

A partir de 10 ans : Unlock! par Space Cowboys

© Asmodee

Véritable carton chez les revendeurs de jeux de société, la série Unlock éditée par les Space Cowboys propose de nombreux escape games à faire à la maison. Chaque boîte réunit trois types d'histoires et plusieurs dizaines de cartes proposant de résoudre des énigmes.

Pour les 10 ans et plus, nous vous conseillons l'un des meilleurs set dénommé Mystery Adventures. Celui-ci réunit trois scénarios pour trois atmosphères différentes : un manoir hanté par des esprits, une île au trésor peuplée de pirates et une virée à 20.000 lieues sous les mers parsemée de monstres. Dans tous les cas, il convient de prévoir entre une et deux heures de jeu et de réunir entre deux et six joueurs.

Unlock! Mystery Adventures, Space Cowboys Asmodee, 29,99 euros.

A partir de 14 ans : Défi mortel chez Happy Kits



© Happy Kits

Pour les adultes qui souhaitent s'amuser autour d'un challenge plus relevé, Happy Kits propose des scénarios plus mûres, avec des fichiers à télécharger et à imprimer. Ainsi, pour les 14 ans et plus, Défi Mortel transformera votre foyer en un lieu de crime où il faudra mener une véritable enquête policière.

Jusqu'à huit joueurs peuvent donc suivre les traces d'un journaliste disparu mystérieusement alors qu'il enquêtait lui-même sur un tueur en série... Plein de rebondissements, cet Escape Game haletant propose également d'interagir avec son ordinateur ou un smartphone durant la partie.

Défi mortel, Happy Kits, 40 euros.