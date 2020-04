Disney+ : Jon Favreau a déjà commencé à travailler sur la saison 3 de «The Mandalorian»

Disney+ ne perd pas de temps en ce qui concerne « The Mandalorian », dont la saison 3 est déjà entrée en pré-production. Avec encore une fois Jon Favreau aux commandes.

Selon une information exclusive révélée par le site américain Variety, l’écriture des épisodes de ce troisième chapitre a débuté depuis plusieurs semaines déjà. Le département de la création artistique a, lui aussi, commencé à travailler sur les «concepts arts» de la saison 3. Heureusement, le tournage de la saison 2 – attendue pour octobre 2020 – a été bouclé avant que les mesures de confinement dûes à l’épidémie de coronavirus ne soient prises. Cela témoigne de l’incroyable confiance de la plate-forme de streaming dans sa première série inspirée de l’univers Star Wars.

Pour rappel, deux autres séries «Star Wars» sont actuellement en développement pour Disney+, une consacrée à Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor dans le rôle de celui qui sera le mentor de Luke Skywalker (et qu’il a déjà incarné dans la deuxième trilogie). L’autre sera centrée sur Cassian Andor, personnage joué par Diego Luna dans le film Rogue One, et dans la future série.