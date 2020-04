Le créateur de «Better call Saul» donne des infos sur l’ultime saison 6 (SPOILERS)

La saison 5 de «Better call Saul» vient de se conclure dans un épisode final sous haute tension. Et qui laisse présager un sixième chapitre explosif.

Interrogé par le site américain EW.com, le co-créateur de la série Peter Gould s’est exprimé sur ce qui attend les téléspectateurs dans l’ultime saison 6 du spin-off de Breaking Bad qui, de l’avis de certains, est en passe de dépasser son aîné en termes de qualité – si ce n’est pas déjà le cas. «J'espère que ce dernier épisode fournit un éclairage de ce que sera la saison 6. Nous avons beaucoup d'histoires qui doivent maintenant payer. Il y a toujours des scènes, des personnages de Breaking Bad que je veux revoir, que je veux remettre en perspective. Mais après la saison 6, ce sera la fin de Better Call Saul. Donc, si nous laissons des intrigues en suspens, elles ne seront jamais résolues. Je sais qu'il y en aura - mais j'espère aussi peu que possible», prévient-il.

A propos de Kim Wexler

Peter Gould parle également de l’évolution du personnage de Kim Wexler, brillanement interprété par Rhea Seehorn, et sur la tournure qu’il pourrait prendre. «Nous avons vu certainement de grands changements chez Kim. Que signifient exactement ces derniers moments de la saison 5, c'est encore un peu ambigu pour moi. Il y a un monde où elle pense chaque mot qui sort de sa bouche. Mais il y a aussi un monde où elle veut juste secouer Jimmy à sa manière. La question que je me pose c'est : jusqu'où est-elle prête à s'engager dans cette voie ? Parce que c'est une chose de dire à voix haute : 'Je suis prête à ruiner Howard'. C'en est une autre chose d'y aller réellement, de le faire et de regarder une personne que vous connaissez souffrir quelles que soient les bonnes raisons que vous pensez avoir de le faire», explique Peter Gould.

«Jimmy a appris une chose : Kim est désormais quelqu'un de plus pragmatique. Jimmy sait qu'il existe toujours un moyen d'obtenir ce que vous voulez, souvent en brisant les règles. Et pour le meilleur ou pour le pire, Kim a appris cette façon de voir les choses. Peut-être qu'elle avait déjà ça en elle, plus que nous ne le pensions. L'avant-dernier épisode de cette saison 5 s'appelle ‘Bad Choice Road’. Et peut-être que Kim emprunte cette mauvaise route de la Mauvaise Décision», poursuit-il.

A propos de Lalo Salamanca

L’un des événements majeurs de l’ultime épisode de la saison 5 de Better Call Saul est la tentative de meurtre ratée sur la personne de Lalo Salamanca. Ce dernier a réussi à échapper au commando envoyé par Gus Fring pour l’éliminer. Et a découvert que Nacho travaillait en sous-main pour ce dernier. Que va faire Lalo dans la saison 6 ? Peter Gould maintient le suspense.

«Tout est devenu plus clair pour Lalo à cet instant, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les autres personnages. Que ce soit Jimmy, Kim, Mike ou Gus. Et certainement pas pour Nacho. On verra ce qui va se passer, mais la vérité est qu’ils ne savent pas ce qui les attend. Les personnes envoyées pour tuer Lalo sont morts désormais et le message qui a été envoyé par le commando est que la mission a été une réussite (Lalo a forcé le dernier survivant à mentir à ce propos avant de le tuer, ndlr). Donc on se demande où est Lalo ? Et quel est son plan ?», analyse Peter Gould.