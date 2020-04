Confinement : Comment Faustine Bollaert garde le moral ?

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont, elles aussi, assignées à résidence. Animatrice de l'émission «ça commence aujourd'hui» sur France 2, de retour avec des inédits à partir du 11 mai, Faustine Bollaert donne ses conseils pour garder le moral pendant le confinement.

La musique pour se réveiller du bon pied ?

Louis Chédid : Tout ce qu'on veut dans la vie. Un petit bijou.

Un air entraînant teinté de joie et de mélancolie à la fois. L'illustration parfaite de l'ambivalence de nos émotions pendant ce confinement. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est embrasser, toucher, enlacer ce qu'on aime. Tellement vrai, non ?

L'activité pour rester en forme ?

Le sport, un matin sur deux. Avec une nouvelle motivation, celle de se défouler ! Transpirer, se fatiguer, se vider l'esprit pour évacuer le stress et l'incertitude sur l'avenir. Un moment que je m'octroie seule, pour m'occuper de moi, et être dans ma bulle. Je n'ai jamais fait autant de sport qu'en ce moment. Si je mangeais moins, ce serait parfait :)

La lecture pour s'évader ?

Redécouvrir des grands classiques. Un ami a accepté de me servir de guide et de me faire replonger dans des livres incontournables qui auraient pu m'échapper. Même des ouvrages pour des lycéens ! Je commence à peine L'attrappe Coeur de Salinger.

Le plat pour se faire plaisir ?

Franchement, j'ai honte mais juste une pizza !!! Et vous savez pourquoi ? Parce que je commence sérieusement à me lasser d'être cuisinière à tous les repas en plus d'être maîtresse d'école, et comme c'est la seule chose que l'on peut se faire livrer j'en profite ! Alors une fois par semaine, c'est relâche pour maman, et on commande des pizzas ! Et c'est un peu MON bonheur de la semaine.

Les films/séries pour passer le temps ?

Je ne regarde que des séries «Feel good» en ce moment. J'ai besoin de légèreté, de couleurs vives et d'humour. Comme tout le monde, j'ai besoin de m'échapper ! J'ai beaucoup aimé «Atypical» ou «Jane The Virgin». Aucun besoin de réfléchir, de la pure détente, même un peu superficielle.

Une habitude pour tenir le coup au quotidien ?

J'en ai plusieurs. Parler, voir mes proches et ceux qui me manquent. Évidemment. Ensuite, essayer au maximum de me couper des infos sur les réseaux. Et j'avoue que de retrouver un lien social avec mon émission sur Instagram «Ca commence à la maison» me fait aussi un bien fou. C'est un rendez-vous avec la vraie vie pour moi. Et puis, je passe mes journées avec mes deux enfants de 4 et 6 ans : que c'est bon de parler à des adultes !

Le compte Insta, Twitter à suivre pour survivre ?

Si vous vous sentez seul, suivez le compte de Jarry sur Insta : «JarryTypique». Il propose un show quotidien avec des personnalités mais pas seulement, j'ai l'impression qu'il est en live toute la journée ! Son humour et sa fraîcheurs sont un pur bonheur et sa bonne humeur... communicative.