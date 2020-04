Disney+ : une série Star Wars centrée sur un personnage féminin en développement

Selon le site américain Variety, une nouvelle série inspirée de l’univers de Star Wars, centrée sur un personnage féminin, vient d’être lancée par la plate-forme de streaming Disney+.

Le développement de la série, qui n’en est actuellement qu’à son premier stade précise Variety, a été confié à Leslye Headland, la co-créatrice et showrunneuse de Russian Doll, qui a rencontré un large succès public et critique sur Netflix. Le site américian EW.com confirme pour sa part qu’il ne s’agira pas d’une fiction centrée sur le personnage de Rey – incarnée dans la troisième trilogie par la comédienne Daisy Ridley – comme certaines rumeurs avaient pu le laisser penser.

Ce nouveau projet vient s’ajouter à la liste des deux séries Star Wars en cours de développement, à savoir Cassian Andor, le prequel de Rogue One, et celle sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor dans le rôle principal. Elles viendront s’ajouter à The Mandalorian, dont une troisième saison est déjà en cours de développement.