Le meilleur du film d'animation sur Canal+ et Disney+

Canal+ et Disney+ jouent la carte du film d'animation en proposant deux classiques revisités.

Honneur tout d'abord au Roi Lion, l'histoire de ce lionceau Simba destiné à s'asseoir sur le trône de son défunt père. Mais c'est sans compter sur l'odieux oncle Scar bien décidé à contrarier les plans du futur héritier. Fidèle adaptation du dessin-animé événement de 1994, cette version en prises de vue réelles de Jon Favreau a fait un carton dans les salles françaises avec plus de dix millions d'entrées. A voir en ce moment sur Canal+.

Autre adaptation, celle de la Belle et le Clochard disponible sur Disney+. La rencontre amoureuse entre Lady, une jeune chienne bien élevée et un sympathique chien errant est un classique d'animation datant de 1955. Cette nouvelle version pleine d'émotion entre prises de vues réelles et animation hyperréaliste est un vrai régal pour toute la famille.

