Rap : Sniper et la Fonky Family vont s'affronter dans un Classico sur Instagram

C’est un classico de légende qui attend les fans de rap. Deux des meilleurs groupes de l’histoire, Sniper et la Fonky Family font s’affronter samedi lors d’un live Instagram qui s’annonce collector.

Depuis le début du confinement, imposé par la pandémie de coronavirus qui touche la France et la planète, le groupe Sniper, composé désormais de Tunisiano et Aketo, ont récemment lancé un défi aux professionnels et amateurs de rap sur les réseaux sociaux avec le #Paname All Starz Challenge.

Si beaucoup se sont prêtés au jeu, le duo originaire de Deuil-La-Barre (95), auteurs de Gravés dans la Roche, Du Rire au larmes ou Sans repères, a décidé de pousser un peu plus loin ce défi en affrontant un autre groupe histoirique du rap français, la Fonky Family.

Les Marseillais, connus entre autres pour Art de Rue ou Mystères et Suspense, ont accepté le challenge et ont donné rendez-vous à tous leurs fans samedi 25 avril à 22h30 sur les comptes Instagram de Sat et de Tunisiano.

Un véritable classique, qui ressemble à un PSG-OM, qui s'annonce légendaire.