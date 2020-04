Une mini-série sur Sissi l’Impératrice en préparation

Une mini-série consacrée aux premiers pas de Sissi à la cour de Vienne est actuellement en développement, révèle la presse allemande.

Baptisée The Empress (Die Kaiserin, en version originale), et déclinée en 6 épisodes de 45 minutes pour la plate-forme Netflix, elle sera centrée sur la vie de la souveraine autrichienne et de ceux qui l’ont côtoyée, mais aussi au contexte historique de l’époque. «Nous souhaitons aborder le contexte historique, que ce soit la guerre de Crimée, l'occupation du nord de l'Italie par l'Autriche ou les guerres avec la Prusse», explique Katharyna Eyssen, la réalisatrice de la mini-série.

Pour le moment, aucune information n’a été révélée sur le casting, ni sur l’identité de la comédienne qui aura la lourde tâche de succéder à Romy Schneider dans le rôle de la duchesse de Bavière Elisabeth de Wittelsbach, future impératrice d’Autriche. Pour Netflix, cette mini-série pourrait arriver à point nommé pour prendre la suite de The Crown, la série sur le règne d’Elizabeth II au Royaume-Uni, qui prendra fin à l’issue de la saison 5.