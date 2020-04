À voir cette semaine sur Canal+ et Disney+

La semaine sera une nouvelle fois riche sur Canal+ et Disney+.

Avec tout d'abord, sur Canal+, la diffusion de Rocket Man, magnifique biopic consacré à la star Elton John. Après l'admirable Bohemian Rhapsody - autre biopic sur la légende Freddy Mercury -, le réalisateur Dexter Fletcher signe ici un opus passionnant sur la métamorphose du jeune garçon timide de province devenu l'un des plus grands artistes de la pop.

Autre histoire, autre temps avec Dernier Amour de Benoit Jacquot. En 1773, Casanova (Vincent Lindon), exilé en Angleterre, se prend de passion pour une courtisane française qui se refuse à lui. Dès lors, elle devient son obsession. Un nouveau regard sur Casanova, bien loin de l'image d'Épinal.

Au rayon des séries, on ne rate évidemment pas Le Bureau des Légendes. La cinquième saison de la Création Originale Canal+ imaginée par Eric Rochant reste fidèle à son ADN : intrigue, suspense, action, complexité des personnages, tout est réuni pour rester scotché devant son écran.

Chez Disney+, le choix est également vaste. Outre The Mandalorian, la dernière pépite en prises de vue réelles issue des studios Star Wars, les sagas Avengers, X-Men et les 4 Fantastiques sont aussi au rendez-vous. Sans oublier la nouvelle version du classique d'animation La Belle et le Clochard, le programme court Fourchette se pose des questions signé Pixar ou Le Monde selon Jeff Goldblum, un documentaire proposé par National Geographic dans lequel Jeff explore les objets du quotidien.

