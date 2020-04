Des candidats de Koh Lanta menacés de mort après le dernier épisode

Quand un jeu télévisé prend des proportions démesurées. Après la diffusion du dernier épisode de Koh Lanta le 24 avril, deux candidats de l'émission Koh Lanta ont reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux.

Inès et Régis ont en effet dénoncé la violence de ces messages. «J'espère que tes enfants vont mourir», disait notamment l'un de ceux qui étaient adressés au père de famille de 40 ans. «Ceux qui m'envoient des menaces de mort, j'ai l'impression d'avoir tué leur mère ou d'avoir manqué de respect à quelqu'un. Je ne comprends pas pourquoi cela prend autant de proportions», a déclaré Inès, qui s'était déjà plainte, les semaines passées, des réactions à son égard.

L'origine de ces messages semble être l'élimination de Sam, candidat aimé des fans, notamment à cause de son amour pour l'émission et pour sa préparation hors du commun. Ce à quoi son ancienne coéquipière a répondu : «ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que vous vous permettiez de venir gâcher notre aventure avec votre méchanceté, alors que vous ne savez rien. Vous ne voyez qu'une heure sur quatre jours d'aventure. Calmez-vous, c'est un jeu !» Même son de cloche chez Denis Brogniart, présentateur de l'émission, qui condamne «le plus fermement les insultes inqualifiables reçues de manière anonyme par certains d’entre eux sur les réseaux sociaux».

Ce n'est pas la première fois que de tels comportements sont dénoncés. Ahmad, autre candidat de cette saison de Koh Lanta, qui s'était démarqué par son côté «stratège», avait reçu un torrent d'insultes et de menaces. Dans une interview réalisée par Denis Brogniart sur Instagram, il également dit avoir été victime d'appels au boycott de ses restaurants dans la région lyonnaise. Si ces messages sont minoritaires, comme le reconnaissent les candidats, leur violence est des plus surprenantes. Il faut dire que Koh Lanta est devenu encore plus populaire que d'ordinaire ces dernières semaines en raison du confinement. Le 24 avril, l'émission a ainsi réalisé un pic d'audience à 7 millions de téléspectateurs.