Un dimanche avec Canal+ et Disney+

Dimanche, c'est sur Canal+ que ça se passe ! Avec pour commencer le film Damien veut changer le monde.

Pion dans une école primaire, Damien renoue avec l'engagement militant de sa jeunesse afin d'éviter à un jeune élève et sa mère d'être expulsés du territoire. Quitte à flirter avec l'illégalité... Un film humaniste porté avec justesse par Franck Gastambide, le créateur de la série-événement Validé prochainement sur Canal+.

On ne rate pas non plus la comédie Chamboultout également sur Canal+. Béatrice (touchante Alexandra Lamy) décide de raconter, à travers un livre, le drame qui a touché son mari (José Garcia) et bouleversé leur vie. Atteint de cécité à la suite d'un accident, ce dernier est devenu imprévisible et ne peut s'empêcher de dire ce qu'il pense. Si Béatrice a pris soin de changer les noms afin de ne heurter personne, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage dans le livre... Une comédie alerte autour du handicap qui ne laisse pas indifférent.

Dimanche, on n'oublie pas non plus Disney+. Et le choix dominical se porte sur High School Musical : La comédie musicale : La série. Nouvelle version cathodique de la célèbre franchise et trilogie High School Musical, cette série suit le parcours d'une jeune troupe qui décide de revisiter et de mettre en scène une nouvelle production de ce grand classique. Ces nouvelles aventures, qui ont pour cadre le célèbre lycée d'East High, oscillent entre tendresse, amitié, amour et rivalité. A voir en famille !

