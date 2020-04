«City of Angels» : le spin-off de «Penny Dreadful» en direct des Etats-Unis sur Canal+Séries

Canal+Séries entame ce 27 avril à 23h50 la diffusion en direct des Etats-Unis de «City of Angels», le spin-off de «Penny Dreadful».

Jon Logan reprend les manettes de sa création gothique pour dix épisodes entre thriller et horreur. L’action se situe cette fois en 1938, dans un Los Angeles chahuté par d’importantes tensions sociales et une recrudescence des crimes. La série suit deux détectives dans une enquête sur fond de rites sataniques, de légendes mexicaines et d'espionnage du Troisième Reich.

Le détective Tiago Vega, immigré mexicain, et son mentor, Lewis Michener, se retrouvent en effet bientôt à nager en eaux troubles. Tiago et sa famille, aux prises avec des forces puissantes, sont menacés de mort…

Daniel Zovatto («Fear the Walking Dead»), Nathan Lane («The Good Wife») et Natalie Dormer («Game of Thrones») sont parmi les interprètes de ce spin-off qui creuse le sillon macabre de «Penny Dreadful» (dont les trois premières saisons sont disponibles sur MyCanal). A noter que Rory Kinnear est seul acteur de la série-mère à être de retour, toutefois dans un rôle différent.

Pour mémoire, la série «Penny Dreadful», situait son action à Londres à l’époque victorienne et mettait en scène l’alliance de Vanessa Ives (Eva Green), jeune femme dotée de puissants pouvoirs, d’Ethan Chandler (Josh Hartnett) et de Sir Malcom (Timothy Dalton) luttant ensemble contre des forces surnaturelles.