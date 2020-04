Netflix, OCS, MyCanal… Le guide des séries du 27 avril au 3 mai

Episodes inédits en US+24 et nouveautés à découvrir cette semaine... Voici un guide pour ne rien manquer des séries à voir en streaming entre le 27 avril et le 3 mai.

Sur OCS

Lundi 27 avril : «Westworld», saison 3, épisode 7.

Lundi 27 avril : «Run», saison 1, épisode 3.

Lundi 27 avril : «Insecure», saison 4, épisode 3.

Mardi 28 avril : «I know this much is true», saison 1.

Samedi 2 mai : «Betty», saison 1.

Sur Apple TV+

Vendredi 1er mai : «Trying».

Sur MyCanal/Canal+Séries

Lundi 27 avril : «Killing Eve», saison 3.

Lundi 27 avril : «Homeland», dernier épisode de l'ulitme saison 8.

«Penny Dreadful : City of Angels».

Mardi 28 avril : «Breeders», dernier épisode de la saison 1.

Mercredi 29 avril : «American Gods», dernier épisode de la saison 2.

«Le cheval pâle», d’après Agatha Christie.

Sur Netflix

Le lundi 27 avril : «Mes premières fois».

Le mercredi 29 avril : «Trois mètres au dessus du ciel».

Le vendredi 1er mai : «Hollywood», saison 1.

Vendredi 1er mai : «Heureux… Ou presque», saison 1.

Vendredi 1er mai : «Into the night», saison 1.

Sur Amazon Prime Video

Le vendredi 1er mai : «Upload».

Sur Starzplay

Jeudi 30 avril : «Heder», saison 1.

Sur Disney+

Vendredi 1er mai : «The Mandalorian», saison 1, épisode 8.

Vendredi 1er mai : «Star Wars : The clone wars», saison 7, épisode 11.