«Into the night» : la série post-apocalyptique belge qui plonge le monde en plein chaos sera disponible le 1er mai

Première série originale belge de Netflix, «Into the Night», qui sera mise en ligne le 1er mai sur la plate-forme, s'annonce très anxiogène.

Pour ceux et celles qui seraient en quête d’un peu de sérénité en ces temps troublés que nous traversons actuellement, il est peut-être conseillé de passer son chemin… Certes, il ne sera a priori pas question des conséquences d’un virus, mais «Into the Night» plongera tout de même l’humanité en plein chaos... En témoigne la bande-annonce, dans laquelle les chaînes de télévision annoncent la mort soudaine et inexpliquée de millions de personnes.

Au début de la série, un homme sort une arme à l’aéroport de Zaventem. Il pénètre dans un avion prêt à décoller pour Moscou et exige «d’aller vers l’Ouest». Il raconte aux passagers que le soleil va tous les tuer. Le co-pilote est contraint de faire décoller l’appareil. A son bord, des personnes de toutes classes sociales et de tous âges, des civils et des militaires... Des voyageurs apparemment ordinaires, qui auront bientôt pour point commun le désir ardent de survivre au soleil et ce par tous les moyens. Pour eux, une seule issue : la nuit...

Produite par Jason George (Scandal, Narcos) d'après le roman «The Old Axolotl» de l'écrivain polonais Jacek Dukaj, «Into the night» est composée de six épisodes, et met notamment en scène Pauline Etienne, Laurent Capelluto, et Stefano Cassetti.