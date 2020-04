«Upload» : la nouvelle comédie à mourir de rire de Greg Daniels

Le talentueux créateur de «The Office» et de «Parks and Recreation» Greg Daniels est de retour en très grande forme avec «Upload», géniale comédie de science-fiction à voir sur Amazon à compter du 1er mai.

En 2033, des entreprises ont développé la capacité de s'«uploader» pour rejoindre un monde virtuel après sa mort. Nathan, un développeur informatique qui travaille sur un programme prometteur, mène une vie insouciante de fêtard à qui tout semble réussir jusqu'au jour où il est victime d'un terrible accident de voiture qui le laisse entre la vie et la mort. A ses côtés à son arrivée à l'hôpital, sa petite amie prend la décision de l'uploader à Lakeview, monde virtuel réputé pour la qualité de ses services. Employée de la compagnie, Nora, une trentenaire fauchée chargée de veiller au transfert des données des clients tout juste décédés puis à leur bien être quotidien prend Nathan sous son aile...

Si le sujet intéresse la science-fiction depuis des lustres, et constitue même en ce moment une véritable tendance - en témoigne notamment (l'excellente) série d'anticipation «Years & Years» - le prolongement de la vie dans le virtuel, et plus généralement la vie telle qu'elle pourrait être dans un futur assez proche permettent ici à Greg Daniels de laisser libre-cours à son humour ravageur.

De mèche de cheveux de pixels rebelle, en distributeur de nourriture imprimée en 3D... Tout est propice à de géniales trouvailles visuelles. A faire rire beaucoup donc, mais pas que, l'histoire donnant aussi à réfléchir à ces données que nous semons un peu trop inconsciemment sur la Toile, ou à ce que nous laisserons derrière nous après notre mort.

Comme confiné dans un monde dont il ne contrôle plus rien, le héros va devoir tenter de reprendre son destin en main. Mais le libre-arbitre est-il encore possible dans une société où tout est question de gros sous jusque dans l'au-delà ?

Côté interprétation, Robbie Amell (aussi sexy que son cousin Stephen, star de la série «Arrow») est tout simplement parfait dans le rôle du beau gosse pas aussi superficiel qu'il n'en a l'air. Craquante à souhait, l'actrice Andy Allo donne quant à elle un charme fou au personnage dont Nathan va s'enticher.

Leur romance donne en fait à «Upload» autant de quoi faire chavirer les coeurs des amoureux du film «Her» de Spike Jonze, que d'amuser les fans de «The Office». En bref, elle achève de faire d'en faire un divertissement à ne pas manquer ces prochaines semaines (en attendant fébrilement l'autre nouveauté très prometteuse de Greg Daniels, la satire politico-spatiale «Space Force», qui verra le créateur retrouver Steve Carrell, et qui sera quant à elle diffusée prochainement sur Netflix).