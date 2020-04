En mai, la chaîne Canal+ célèbre le cinéma et ses stars

Vous ne pouvez pas vous faire une toile en raison de l'épidémie de coronavirus ? Grâce à Canal+, le cinéma s’invite chez vous pendant tout le mois de mai, avec une programmation exceptionnelle qui réunira plus de trente films récents ou inédits.

«Rocketman» de Dexter Fletcher ouvrira les festivités dès ce vendredi 1er mai, à partir de 21h05. Après ce biopic haut en couleur qui revient sur la jeunesse de l’extravagant Sir Elton John, suivra le documentaire «Elton John non censuré», dans lequel la star de la pop se confie en toute intimité à l’animateur Graham Norton.

A l’occasion des deux week-ends fériés des 1er et 8 mai, d’autres films seront programmés en soirée et en exclusivité pour le plus grand plaisir des cinéphiles confinés. Ils pourront notamment regarder «Equalizer 2» d’Antoine Fuqua, et «Hunter Killer» de Donovan Marsh. Tous ces rendez-vous seront à retrouver sur MyCanal, avec la chaîne digitale éphémère Le plus grand cinéma.

Les journalistes et présentateurs Laurie Cholewa, Augustin Trapenard, Laurent Weil et Didier Allouch seront également sur le pont pour parler du 7e art dans le cadre de plusieurs émissions, dont «Le Cercle à la maison» et «Hebd’Hollywood».

Le festival de Cannes à la maison

Si le 73e Festival de Cannes, qui devait se tenir du 12 au 23 mai, a été annulé en raison du Covid-19, et devra renaître sous «de nouvelles formes», selon son délégué général Thierry Frémaux, Canal+, partenaire histoire de cet événement, célèbre tout de même la Croisette avec «Une nuit à Cannes», présenté le 20 mai par Laurent Weil. Au cours de ce programme exceptionnel, six longs-métrages qui ont marqué la sélection officielle de l’édition 2019 seront diffusés de 21h à 6h, en exclusivité. Parmi eux, «Portrait de la jeune fille en feu» de Céline Sciamma (prix du scénario), et «Douleur et gloire» de Pedro Almodovar qui a valu à Antonio Banderas le prix d’interprétation masculine.

On ne sait pas vous, mais nous on a déjà fait le plein de pop-corn ! — CANAL+ (@canalplus) April 29, 2020

A partir du 25 mai, Canal+ Cinéma dédie également une semaine au réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, en programmant la version en noir et blanc de «Parasite». Palme d’or au Festival de Cannes l’an dernier et récompensé par quatre Oscars, deux Bafta, un Golden Globe et le César du meilleur film étranger, cette chronique familiale et sociale aux allures de thriller sera suivie par la diffusion du documentaire inédit «Memories of Bong Joon-ho» de Stéphane Bergouhnioux. Jusqu’au 29 mai, d’autres films signés par le cinéaste seront diffusés, comme «Snowpiercer, le transperceneige» (2013).