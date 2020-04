«Hellraiser» : HBO commande une série adaptée de la saga horrifique

Réputée pour l’excellente qualité de ses programmes, HBO vient de passer commande d’une série adaptée de… «Hellraiser».

Créée par Clive Barker avec un premier film sorti en 1987, cette saga cinématographique horrifique et son sinistre célèbre personnage de Pinhead et ses clous incrustés dans le visage ont déjà connu dix films (un reboot est en outre actuellement en préparation).

La réalisation du pilote de la série destinée à HBO a été confiée à David Gordon Green (à qui l’on doit le film «Halloween» sorti en 2018), le scénario à Mark Verheiden («Battlestar Galactica», «Daredevil», «Heroes») et Michael Dougherty («X-Men 2», «Godzilla: King of the Monsters»).

En attendant de voir à quoi pourra bien ressembler le résultat final, et pour se (re)mettre dans l’ambiance sado-masochiste du premier film, une petite bande annonce bien lugubre :