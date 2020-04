Lumni : l'offre éducative de France télévision est prolongée jusqu'en juillet

Proposée depuis le début du confinement, l’offre éducative Lumni sera diffusée sur les antennes de France Télévision jusqu’au 3 juillet.

«Nous avons pris cette décision en début de semaine avec le ministère de l'Education nationale, à la demande des parents», a déclaré dans Le Parisien Amel Cogard, directrice de l'unité éducation du groupe audiovisuel public. Privés d’école au moins jusqu’au 11 mai, les élèves pourront ainsi continuer d’assister aux cours télévisuels dispensés par des professeurs de primaire, collège et lycée.

Ces cours sont diffusés par niveau, les matinées étant consacrées à l’école primaire, et les après-midis aux collèges et lycées, avec notamment de 14 heures à 14h30 des cours pour les élèves inscrits en 6ème, de 14h30 à 15 heures en 5ème, de 15 heures à 15h30 en 4ème et de 15h30 à 16 heures, en 3ème. France TV rapporte que 2,4 millions des 4-14 ans les regardent, tandis que la plateforme numérique Lumni comptabiliserait huit fois plus de visites par semaine depuis le 23 mars. « On avance pas à pas, on répond à la demande. Les parents comme les enfants commencent à s'y retrouver sur les cours et différents niveaux proposés. La proposition est utile, d'où la nécessité de poursuivre », souligne Amel Cogard, toujours dans Le Parisien.

Spécialement conçu pour les 8-12 ans, La Maison Lumni, le sympathique magazine qui propose des activités ludo-éducative présenté par Alex Goude, continuera lui aussi d’accompagner les écoliers jusqu’aux vacances scolaires. De quoi ravir enfants comme parents.