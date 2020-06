«Top Chef» 2020 : vers une cérémonie des couteaux sans Paul Pairet ?

La cérémonie des couteaux, qui réunit traditionnellement tous les candidats de «Top Chef» pour la révélation du gagnant, approche à grands pas, alors que M6 diffuse ce mercredi 3 juin les demi-finales entre David, Mallory et Adrien. Mais ce grand moment de suspens pourrait ne pas se dérouler comme à l’accoutumée cette année. C’est ce qu’a fait savoir Paul Pairet, juré de l’édition 2020.

Actuellement en Chine, le chef triplement étoilé explique devoir travailler à distance à cause de la pandémie de coronavirus. C’est donc depuis Shanghaï qu’il enregistre ses voix pour l’émission. «Quand je suis parti de Paris, comme on savait déjà que c’était un petit peu la débandade et que je n’étais pas sûr de pouvoir enregistrer mes voix off en studio, ils m’avaient donné un micro professionnel», confie-t-il dans une interview accordée au Huffington Post, au cours de laquelle il annonce qu’il ne pourra être présent pour la cérémonie des couteaux.

La production de «Top Chef» serait encore en train de réféchir à une solution, explique-t-il, «ce n’est pas encore mis au point, mais on sait que je ne pourrai pas y participer». Il évoque cependant la possibilité d'une intervention en visioconférence. Une solution qui lui permettrait de partager le final de l'édition 2020 avec les membres de sa brigade violette, laquelle déplore l’élimination de Mory lors de la terrible épreuve de la guerre des restos.