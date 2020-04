Will Smith réunit le casting du Prince de Bel Air en visioconférence

Quand ce n'est pas les chanteurs qui organisent des petites sessions sur internet, ce sont les acteurs de séries mythiques. Will Smith, qui a un programme en partenariat avec SnapChat depuis le début du confinement, a organisé une visioconférence avec le casting du Prince de Bel Air.

Jazz, Carlton, Hillary, Ashley, Geoffrey... La grande majorité des personnages étaient donc présents pour cette émission spéciale en deux parties. Les acteurs ont pu discuter de l'univers de la série, des anecdotes marquantes, des secrets de tournage et bien entendu de James Avery, qui interprétait Oncle Phil, et qui est décédé en 2013.

Dans ce «Will From Home» très spécial, l'on apprend par exemple qui avait eu l'idée de nommer le personnage de Will Smith... Will Smith. C'est en réalité Alfonso Ribeiro, interprète de Carlton, qui lui a soufflé cette astuce. «Les gens vont t'appeler comme ça pour le reste de ta vie», aurait-il insisté, comme le raconte l'acteur principal dans un grand rire.

L'émission sera bientôt disponible sur Youtube, et est déjà intégralité sur SnapChat, où les fans de l'acteur américain pourront également visionner d'autres épisodes. Très à l'aise sur les réseaux sociaux et sur Internet en règle générale (Il produit souvent du contenu sur sa chaîne Youtube qui compte plus de 8 millions d'abonnés), il avait déjà organisé un concert improvisé en visioconférence avec DJ Jazzy Jeff, qui joue Jazz dans la série.