Un week-end sur Canal+ et Disney+

Sur Canal+, revoilà Robert McCall (Denzel Washington en ange gardien implacable) toujours prêt à défendre la cause des opprimés dans The Equalizer 2. Cette fois, le justicier s'attaque à des tueurs professionnels pour venger le meurtre d'une amie. Un film coup de poing ! Direction ensuite les profondeurs de l'océan Arctique avec Hunter Killer. A la recherche d'un sous-marin en détresse, le commandant Joe Glass apprend que des terroristes tentent un coup d'Etat en Russie.

Dès lors, le compte à rebours est enclenché pour éviter une troisième guerre mondiale. Un thriller haletant servi avec brio par Gerard Butler et Gary Oldman. Enfin sur Canal+ Décalé, on ne rate pas l'excellent Rocketman, biopic sur la star de la pop Elton John. Un film à la hauteur du talent de l'artiste entre shows démesurés, tenues extravagantes et mélodies inoubliables. Un régal !

Sur Disney+, à voir évidemment le dernier épisode de The Mandalorian, les aventures d'un mercenaire aux confins de la galaxie. Située après Le Retour du Jedi et avant Star Wars: Le Réveil de la force, cette série, imaginée par John Favreau, est la première en prises de vues réelles à se dérouler dans le monde de Star Wars. Incontournable !

