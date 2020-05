Catherine et Liliane : les truculentes secrétaires sont de retour sur Instagram

Catherine et Liliane, les employées de bureau préférées du PAF, ont profité du confinement pour faire un retour.

Alex Lutz et Bruno Sanches ont remis leurs perruques ce vendredi 1er mai. Leurs personnages de bavardes secrétaires se sont retrouvés pour un «apéro en visio». Une entrevue par webcams interposées pleine de couacs techniques forcément, toute ressemblance avec nos galères de réseau n'étant pas fortuite : «ça recommence, je t’entends pas»...

De quoi réjouir les fans, cette première vidéo hilarante (à voir ci-dessous) en préfigure d'autres... «RDV ici pour encore plus d’épisodes exclusifs de leurs appels vidéo», est-il en effet indiqué en légende du post Instagram.

Lancée en 2012 dans «Le petit journal» de Canal+, la pastille humoristique «Catherine et Liliane» s’était arrêtée en juin 2019. Depuis, Alex Lutz et Bruno Sanches continuent cependant de travailler ensemble, notamment dans l’émission de Mouloud Achour «Clique», avec «Stereo Top», une pastille d’humour dans laquelle ils parodient des clips vidéos et des émissions des années 1970/1980.