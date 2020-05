«Chair de poule», une nouvelle série d’anthologie en préparation

Bonne nouvelle pour les amateurs de frissons puisqu’une nouvelle adaptation en série de la célèbre collection de livres fantastiques et horrifiques «Chair de poule» est en cours de développement.

Déjà déclinée en série télévisée à la fin des années 1990, mais aussi au cinéma avec deux films avec Jack Black dans le rôle principal, les histoires de l’auteur R.L Stine vont prochainement être adaptées en live-action pour le petit écran, rapporte le site américain Deadline. Les éditions Sholastic se sont alliées au producteur Neal H. Moritz – qui a produit les deux films sortis en 2015 et 2018 – et à la société Sony Pictures TV pour le développement de cette anthologie.

Enorme succès en librairie, et au cinéma, Chair de poule promet de revenir dans une version adaptée «à la génération actuelle», promet Iole Lucchese, la responsable de la stratégie de la société d’édition. «J’ai adoré faire les films et je suis impatient de donner vie à encore plus d’histoires de R.L Stine à travers une série de grande qualité destinée aussi bien aux enfants qu’aux adultes», promet pour sa part Neal H. Moritz.

A noter qu’aucun diffuseur n’est connu pour le moment.