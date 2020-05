Disney+ : Hercule et Tarzan pourraient être adaptés en live action

Un projet d’adaptation en live-action du dessin animé «Hercule» vient d’être lancé par Disney+. «Tarzan» pourrait également suivre le même chemin.

Puisant dans l’immensité de son catalogue, la plate-forme de streaming poursuit sa stratégie de développement de nouveaux contenus avec cette adaptation du film animé Hercule datant de 1997, dont la production a été confiée à Joe et Anthony Russo, les réalisateurs d’Anvengers – Endgame et Infinity War, rapporte le site américain The Hollywood Reporter.

Dave Callaham, qui a signé le scénario des trois premiers Expendables, sera à la réalisation. Pour le moment, aucun nom concernant le casting n’a été évoqué, le projet n’en étant qu’au premier stade de son développement.

Le film animé Tarzan pourrait, lui aussi, être adapté en live-action, selon le journaliste spécialisé Daniel Richtman. Une information qui n’a pas été confirmée par Disney pour le moment.