France 5 : Un documentaire instructif sur l’effondrement de la civilisation

Le magazine «Le monde en face» diffusera, le 12 mai prochain, le documentaire «Effondrement ? Sauve qui peut le monde». Une enquête fascinante réalisée par l’écrivain Julien Blanc-Gras et le grand reporter Alfred de Montesquiou.

En pleine crise de coronavirus, qui a révélé des failles béantes dans le fonctionnement actuel de nos sociétés modernes, et l’urgence de changer un modèle qui semble à bout de souffle, ce documentaire se penche sur l’inquiétude effondriste qui, portée par l’angoisse croissante suscitée par le changement climatique, le saccage de la planète et les nouvelles pandémies, commence à sortir de sa marginalité. Et à remporter de plus en plus de suffrages.

Qu’ils soient survivalistes, collapsologues, ou éco-activistes, cela fait des années qu’ils tentent d’éveiller les consciences sur la situation actuelle. Certains d’entre eux sont déjà préparés à un éventuel effondrement de la société, et prêts à bâtir un système plus respectueux de l’environnement.

L’écrivain Julien Blanc-Gras et le grand reporter Alfred de Montesquiou ont voyagé sur trois continents pour partir à la rencontre d’effondristes, dont les méthodes et les réponses face à une crise majeure potentielle sont très différentes. Ils donnent également la parole à des scientifiques et autres chercheurs qui analysent les craintes liées à la fin du monde à travers les âges, la pertinence – ou non – de l’angoisse actuelle, et les scénarios possibles dans un avenir plus ou moins proche.

Effondrement ? Sauve qui peut le monde, à regarder le 12 mai prochain à 20h50 sur France 5