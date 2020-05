«Mask Singer» : Camille Combal révèle la date du tournage de la saison 2

Carton d’audience pour sa première saison, le jeu «Mask Singer» a évidemment prévu de revenir avec une suite. Une saison 2 sur laquelle TF1 travaillerait d’ores et déjà, comme l’a confié l’animateur Camille Combal.

Le présentateur, que l’on peut voir tous les soirs dans une version confinée de «Qui veut gagner des millions ?», a en effet révélé la date du tournage au cours d’un live posté sur Instagram ce dimanche 3 mai 2020. «Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je tourne en juillet», a-t-il déclaré.

Ce lundi 4 mai, l'animateur précise dans une interview pour Télé Poche qu'il n'y aura peut-être pas de public pour éviter la propagation de la pandémie : «Et si on peut le faire mais que l'on n'a pas encore le droit de se rassembler en nombre dans un même endroit et bien, on fera les émissions sans public, comme ils ont fait en Allemagne pour Mask Singer qui a démarré au début de la crise».

Reste maintenant à savoir si Kev Adams, Anggun, Alessandra Sublet et Jarry, qui composaient le jury de l'émission, seront eux aussi de retour. Diffusée à l’automne dernier, la première saison de «Mask Singer» avait réuni 5,23 millions de téléspectateurs (26,5% de PDA) en moyenne le vendredi soir.

Quant à connaître le nom des nouvelles personnalités qui se prêteront au jeu, impossible de le savoir, la mécanique du programme reposant entièrement sur ce mystère (plus ou moins bien gardé la première saison)... Un indice quand même ? «Beaucoup, beaucoup de (ses) potes» auraient demandé à participer, avait rapporté Camille Combal dans Télé-Loisirs. «C’est un truc de fou» avait-il indiqué, je ne peux évidemment pas dire qui, car ils feront peut-être partie du prochain casting».

Pour mémoire, Marie-José Pérec, Sheila, Lio, Smaïn, Joyce Jonathan, Yves Lecoq, David Douillet et Natasha Saint-Pier, Frank Leboeuf, Julie Zenatti, Karl Zero et Laurence Boccolini ont été les premiers à enfiler un des impressionnants costumes de l’émission.