«Sardine de l'espace» : La BD à succès s'anime sur Télétoon+

Le succès de librairie «Sardine de l’espace» débarque sur la chaîne jeunesse Télétoon+ à partir de ce lundi 4 mai.

Tous les jours à 11h30 et 17h30, la chaîne pour enfants proposera des épisodes de cette adaptation en série animée de la BD signée Joann Sfar (Le Chat du Rabbin), Emmanuel Guibert (Grand Prix de la BD d’Angoulême 2020) et Mathieu Sapin («Akissi»).

«Sardine de l'espace» suit les aventures de Sardine, une jeune pirate frondeuse et audacieuse qui vit dans un vaisseau spatial avec son oncle le Capitaine Epaule Jaune, le P'tit Lulu et leurs amis. Tandis que cette joyeuse troupe d’intrépides partent explorer de nouveaux mondes, les affreux Supermuscleman, (Président de l'Univers) et docteur Krok (un savant fou) leur tendent de terribles pièges. Leur But ? Dresser les enfants afin qu'ils se transforment en de gentilles créatures inoffensives et obéissantes. Une abomination que ne compte pas laisser faire Epaule Jaune...

Longs d’une dizaine de minutes, les 52 épisodes de ces aventures comico-cosmiques (à retrouver aussi sur MyCanal) raviront autant petits et grands. «Nous avions l’ambition de faire, à l’image de la BD, un programme à la fois plein d’humour et de pétillante intelligence. J’espère que les enfants et leurs parents adopteront Sardine à l’écran, comme ils l’ont déjà accueilli en plébiscitant ses aventures sur papier», a récemment confié Thierry Berthier, PDG de Toon Factory.

A noter que la parution chez Dargaud de «L’Intelligence Archificelle», le tome 14 de la bande dessinée, est prévue le 17 juillet.