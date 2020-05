Un retour de la Star Ac en 2021 pour les 20 ans de l’émission ?

Le retour de la Star Ac sur le petit écran, pour les 20 ans de l’émission en 2021, est actuellement à l’étude chez la société de production EndemolShine. Mais la manière dont cela se fera n’a pas encore été arrêtée.

Interrogé par le journal Le Parisien, Vincent Panozzo, directeur des programmes et de la création et du développement du groupe, a confirmé son intention de faire revenir le télécrochet à l’antenne, et pourquoi pas, de réaliser une nouvelle saison du programme dont le succès, selon lui, est cyclique. « Nous travaillons sur différents programmes autour d'une Star Ac nouvelle génération », explique-t-il. « Je suis persuadé qu'un jour, l'émission reviendra. Il y aurait toujours ce côté apprentissage et aussi de grands primes avec des lives », continue Vincent Panozzo.

Pour le moment, il n’y a aucune certitude que le retour de la Star Ac – qui a été diffusée sur TF1 entre 2001 et 2008, avant de faire un retour en 2012 sur NRJ 12 – se fasse sur la première chaîne. Nikos Aliagas, animateur du télécrochet à son lancement, ne serait toutefois pas contre l’idée de reprendre du service, le temps d’une émission spéciale. « Ça serait super une émission spéciale entre potes dans un esprit nostalgique, ça m'amuserait beaucoup de revoir les anciens candidats et toute l'équipe », explique-t-il au journal.

A noter que depuis la mi-avril, les téléspectateurs nostalgiques peuvent retrouver les émissions de la saison 1 – remportée par Jenifer – sur la chaîne Youtube « Star Academy Officiel ». Le premier prime a déjà été visionné plus de 215.000 fois.

Avec un retour de l'hymne officiel de la première saison ?