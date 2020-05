Cyril Hanouna va relancer le jeu «À prendre ou à laisser» sur C8

A partir du lundi 18 mai, C8 proposera «A prendre ou à laisser», du lundi au jeudi à 20h15. L'émission sera présentée en direct par Cyril Hanouna.

L’animateur de «Touche pas à mon poste» relance le concept crée en 2004 sur TF1 par Arthur (et repris par Julien Courbet sur D8 en 2014 et 2015), dans lequel un candidat devait ouvrir une à une des boîtes contenant des sommes allant jusqu’à 250 000 euros, jusqu'à n'en garder qu'une seule et remporter son contenu. Le célèbre «banquier» chargé de faire des offres au candidat pour le faire douter de ses choix, mais aussi la boîte jackpot ainsi que la 25e et dernière boîte «qui peut tout changer» seront aussi de retour.

«Le jeu réunira 24 candidats issus de toute la France, résidents en Ile-de France», annonce C8, qui précise que l'émission sera tournée en direct en respectant toutes les mesures de sécurité sanitaires et les distances règlementaires.