Daniel Radcliffe retrouve Harry Potter

Excellente nouvelle pour tous les sorciers et moldus mordus du plus célèbre des sorciers : Daniel Radcliffe, Eddie Redmayne, David Beckham, Stephen Fry, Dakota Fanning, Claudia Kim ou encore Noma Dumezweni vont lire chaque semaine un chapitre de «Harry Potter à l’école des sorciers», le premier tome des aventures du sorcier orphelin signé J.K. Rowling.

Le site Harry Potter at Home va ainsi permettre à de nombreux enfants de découvrir la version littéraire de leur film préféré (et de travailler leur anglais par la même occasion, version originale anglaise oblige).

Dans la première vidéo déjà en ligne sur le site, c’est l’interprète original du héros qui se prête le premier au jeu. Daniel Radcliffe himself y lit le premier chapitre, replongeant ainsi chez les méchants Dursley, l’oncle et la tante de Harry, avant que le jeune orphelin ne rejoigne l’école de magie de Poudlard.

Dix-sept autres épisodes seront postés à raison d’un par semaine. A noter que des versions audios seront disponibles gratuitement sur Spotify, et en exclusivité pour les abonnés Famille Premium sur Spotify Kids.

Surprise! We've got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.





And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator... #HarryPotterAtHome

https://t.co/w9K77akbou pic.twitter.com/Q03PmjeD5d

— Wizarding World (@wizardingworld) May 5, 2020