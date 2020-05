France 3 : Edouard Baer fera la dictée ce mercredi 6 mai

L’émission «Tous prêts pour la dictée» sera de retour pour sa seconde édition ce mercredi 6 mai.

Proposée par France 3, cette dictée nationale de niveau brevet des collèges, sera lue par le comédien Edouard Baer. Présentée par Marie-Sophie Lacarrau et Alex Goude, «Tous prêts pour la dictée» sera proposée «en mode confiné aux milliers de collégiens de troisième et à leurs familles, ainsi qu’aux amoureux de la langue française», précise un communiqué. Via webcam, des personnalités participeront à cette dictée, notamment Bruno Solo, Pénélope Bagieu, Tatiana de Rosnay, Guillaume de Tonquédec et sa fille, Pomme, Tom Leeb, Line Renaud, Vincent Niclo, Julie Zenatti et François Damiens.

Des élèves du collège Louis-Anquetin d'Etrépagny en Normandie seront également au premier plan de cette dictée. La première édition avait rassemblé plus de 40.000 élèves dans 500 collèges de France.

A noter que les plus jeunes ne seront pas oubliés et auront aussi droit de tester leur orthographe, avec une dictée spéciale primaires le 6 mai à 11h sur France 4. « Cendrillon » de Charles Perrault sera proposé aux élèves de CM1 / CM2. L'exercice fait partie de l'offre éducative de France TV, Lumni.