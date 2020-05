The Mandalorian : Tout savoir sur le Darksaber aperçu dans la saison 1 (SPOILERS)

Dans les dernières images de l’ultime épisode de la saison 1 de «The Mandalorian», l’officier de l’Empire Moff Gideon parvient à s’extraire de son vaisseau de combat TIE Fighter à l’aide d’un sabre laser à la lame sombre : une arme légendaire baptisée Darksaber, dont l’histoire est intimement liée à celle des mandaloriens.

C’est du côté de la série animée Clone Wars qu’il faut se rendre pour en apprendre plus sur le Darksaber. Son origine remonte à celle de Tarre Vizla, le premier Mandalorien à avoir intégré l’ordre Jedi. C’est lui qui a créé cette lame capable de rivaliser avec les sabres lasers classiques connus des fans de Star Wars. «Après sa mort, les Jedi ont gardé le sabre dans leur temple. Jusqu'à ce que des membres de la Maison Vizsla s'y introduisent et libèrent le sabre. Ils utilisèrent le sabre pour unifier le peuple et éliminer ceux qui s'opposèrent à eux. Pendant un temps, pour gouverner Mandalore, il fallait porter cette arme. Ce sabre est un symbole important pour cette maison et est respecté par les autres clans», explique le personnage Fenn Rau, dans la série animée Star Wars : Rebels.

Symbole de l’unification de Mandalore, transmis de génération en génération par les leaders de l’Ordre, il sera par la suite récupéré par Pre Vizla, le leader d’un groupe appelé le Death Watch durant la guerre des Clones. Mais lors d’un face-à-face à mort perdu face à Darth Maul, ce dernier s’empare de l’arme. Il l’utilisera à plusieurs reprises, notamment lors d’un combat face à son maître, Dark Sidious (face auquel il s’inclinera), ou encore contre le General Grievous.

Refugié sur la planète Dathomir, Darth Maul, qui a rangé le Darksaber dans une cave, croise la route d’Ezra Bridger, un apprenti Jedi, auquel il explique le lien de la lame avec le peuple mandalorien. Celui-ci est accompagné du maître Jedi Kanan Jarrus et Sabine Wren, une guerrière mandalorien qui a rejoint les forces rebelles. C’est elle qui finit par s’emparer du Darksaber.

Peu encline à endosser la responsabilité de la lame sombre, Sabine accepte de suivre l’entrainement de Kanan Jarrus et Ezra Bridger avec l’objectif d’apprendre son maniement. Plus tard, dans une tentative d’unir le Mandalore, elle finira par transmettre le Darksaber à Bo Katan Kryze, celle-ci semblant la plus à même de prendre la tête des Mandaloriens dans la guerre contre l’Empire. Un événement qui précède la Grande Purge.

Comment le Darksaber a-t-il terminé dans les mains de Moff Gideon ?

Officier de l’Empire en charge du Bureau de la Sécurité Impériale pendant la Purge – nom qui désigne la bataille entre les forces de l’Empire et les mandaloriens (ces derniers furent ensuite contraints de fuir et de s’exiler aux quatre coins de la Galaxie) – Moff Gideon a probablement récupéré la lame sombre, d’une manière ou d’une autre, des mains de Bo Katan Kryze. C’est lui qui dirige désormais la zone de Mandalore au nom de l’Empire (ou du moins ce qu’il en reste). Gideon est également un criminel de guerre qui a eu un rôle prépondérant lors de la «Nuit des milles larmes de sang», nom donné au siège de Mandalore qui se termina par le massacre de la population (d'où le nom de la Grande Purge).

C’est là que la série The Mandalorian devient encore plus passionnante. Mando, de son vrai nom Din Djarin, a été sauvé par des membres de la Death Watch quand il n’était qu’un enfant lors de la bataille contre les séparatistes. Ce clan a été dirigé par Pre Vizla, ancien détenteur du Darksaber, et leader des Mandaloriens. Cela pourrait faire de Mando le successeur légitime de la lame sombre, et donc celui qui pourrait à nouveau unifier l’ensemble des clans sous une même bannière. Un nouvel Ordre Mandalorien, en définitive, qui pourra compter sur la présence de bébé Yoda dans ses rangs. On a définitivement hâte de découvrir ce que la saison 2 de The Mandalorian nous réserve.