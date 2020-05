Stranger Things : la saison 4 fera une importante révélation sur le passé de Hopper

Lors d’une récente apparition au Comic Con de Liverpool, David Harbor révèle que la saison 4 de «Stranger Things» permettra d’en apprendre beaucoup plus sur le passé de son personnage, le shérif Hopper.

Le comédien pointe notamment du doigt une scène dans la saison 2 dans laquelle Eleven trouve cinq boîtes, et sur trois d’entre elles sont indiquées les mentions «Papa», «Vietnam» et «New York». Et David Harbour est manifestement très enthousiaste à l’idée de voir ces révélations sur l’ancienne vie de son personnage enfin dévoilées au grand jour.

«Il y a ces trois éléments que nous avons dévoilés dans cette saison, et si nous n’en faisons rien, alors cela signifie que les frères Duffer (les créateurs et showrunners de la série, ndlr) sont de mauvais scénaristes. Mais ils sont excellents. Donc je sais que dans la saison 4, nous allons vous livrer une énorme révélation sur la vie passée de Hopper», explique l’acteur.

Pour David Harbour, l’attente a été particulièrement longue, puisqu’il avoue être au courant de ces événements concernant son personnage depuis le lancement du tournage du premier épisode de la série. Il est aujourd’hui soulagé, et content, de savoir que ces informations vont désormais être révélées aux fans.

«C’est une des choses que je préfère avec lui, le fait que les fans ignorent toutes ces choses à son propos, à New York, au Vietnam et papa. Et je suis vraiment impatient à l’idée de savoir que vous allez le découvrir, et comment cela se traduit dans sa relation avec Eleven et Joyce, et ce genre de choses», poursuit David Harbour.