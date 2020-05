Une bande annonce pour «Lovecraft country», la série coproduite par J.J. Abrams et Jordan Peele

La chaîne américaine HBO vient de dévoiler la première bande annonce de « Lovecraft country », la série coproduite par J.J. Abrams et Jordan Peele. Et qui se révèle particulièrement intrigante.

Adaptation du roman éponyme de Matt Ruff, et déclinée en 8 épisodes, elle suit Atticus Black, un jeune afro-américain qui va s’engager dans un road-trip à travers l’Amérique ségrationniste des années 1950, à la recherche de son père disparu.

Il sera accompagné dans sa quête par son amie Letitia et son oncle George. En plus de se retrouver confronté à un racisme ultra-violent, Atticus va également affronter d’étranges créatures particulièrement effrayantes, forcément inspirées de l'univers horrifique de l'auteur culte H.P. Lovecraft et son mythe de Cthulhu.

Il faudra attendre le mois d’août pour découvrir le premier épisode de Lovecraft country, une série pilotée par Misha Green, scénariste et showrunneuse d’Underground. Au générique, on retrouve Jonathan Majors (When we rise), Michael K. Williams (The Wire), Courtney B. Vance (American Crime Story), ou encore Jurnee Smollett-Bell (Birds of Prey).