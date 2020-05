«Internet de tout et n’importe quoi», l’astucieuse websérie sur la collecte des données

En plein débat sur la collecte des données sur Internet, et leur utilisation, le réalisateur Brett Gaylor propose «Internet de tout et n’importe quoi», à la fois une websérie en cinq épisodes, et un documentaire, diffusés sur Arte.tv, pour mieux comprendre comment fonctionnent les objets connectés.

Chaque année, de plus en plus d’outils intelligents, connectés à Internet, font leur apparition sur le marché. Des enceintes aux bracelets, en passant par les poubelles, les sonnettes de porte, ou les voitures autonomes, l’être humain ne cesse d’inviter le Web à s’immiscer toujours plus loin dans sa propre intimité. Mais jusqu’où cela peut-il aller ? Et qu’advient-il des données collectées – forcément – par les géants de l’Internet avec lesquels on accepte de partager, sciemment, chaque instant de notre existence.

De la Silicon Valley, en Californie, à Shenzen, en Chine, Brett Gaylor tente de dévoiler le véritable prix à payer pour ce mode de vie perçu comme plus confortable, et plus avancé. Il s’entretient avec des spécialistes, des acteurs du secteur, et se rend sur les lieux qui font «l’Internet des objets». Loin de militer contre les outils connectés, Brett Gaylor en montre à la fois les avantages et les inconvénients. Car il existe bel et bien une contrepartie – éconmique, sociale, sociologique, etc. – à l’utilisation toujours plus massive des objets connectés dans notre quotidien. Et le mieux, c’est encore d’en être informé.

Internet de tout et n’importe quoi, websérie et documentaire disponibles dès le 19 mai sur arte.tv.