The Mandalorian : Robert Rodriguez prend la pose avec bébé Yoda

Robert Rodriguez a profité du «Star Wars Day» – le 4 mai – pour dévoiler un cliché de lui en compagnie de bébé Yoda sur le tournage de la saison 2 de «The Mandalorian», confirmant au passage qu’il sera bien à la réalisation d’un épisode de ce deuxième chapitre.

C’est sur Twitter que le réalisateur a posté la photo. Avec le commentaire suivant : « Je suis très reconnaissant de pouvoir dire que j’ai eu le privilège de diriger la plus grande star de l’Univers ».

I am truly humbled to say I have now had the very rare privilege of directing the biggest star in the universe. @StarWars #TheMandalorian #MayThe4th #StarWarsDay pic.twitter.com/pcmzOHfgaW

— Robert Rodriguez (@Rodriguez) May 5, 2020