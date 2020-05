Normal People : la série qui rencontre un succès colossal au Royaume-Uni

Adaptation du roman éponyme de Sally Rooney, la série «Normal People» rencontre un succès incroyable outre-Manche depuis son lancement le 26 avril dernier sur la chaîne britannique BBC 3.

Au total, la série a enregistré plus de 16,2 millions de «demandes» de la part des téléspectateurs abonnés au service de SOVD de la chaîne lors de la première semaine, un chiffre qui vient pulvériser le précédent record.

La série #NormalPeople a fait exploser les scores de #BBCThree sur le #BBCiPlayer, faisant plus que doubler le précédent record. Le nombre total de "demandes" pour le programme lors de sa 1ère semaine de disponibilité s'élève à 16,2 millions.



Comment expliquer un tel succès ? Normal People est une série en 12 épisodes – dont les six premiers ont été confiés au cinéaste irlandais Lenny Abrahamson, et les suivants à la réalisatrice anglaise Hettie Macdonald – qui suit la relation tumultueuse, étalée sur plusieurs années, entre Marianne et Connell. Il s’agit de l’histoire d’un premier amour, avec ses hésitations, ses moments de grâce, ses ruptures, ses réconciliations, ses trahisons, et ses incertitudes. Rien de bien original, sur le papier.

Mais la beauté de la mise en image, et surtout l’interprétation toute en subtilité de deux acteurs principaux – Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal (dont il s’agit du premier rôle à la télévision) – transforment cette fiction en un récit absolument captivant et débordant d’émotion. La justesse de la narration est telle qu’il est difficile de ne pas être happer par l’histoire de ces deux jeunes gens, qui fait forcément écho à des sentiments ressentis par tout un chacun, au moment des premiers émois amoureux. Et des difficultés rencontrées en chemin.

Pour le moment, la série est inédite en France, et aucun diffuseur ne s’est manifesté. Le jour où cela sera le cas, un conseil, jetez-vous à corps perdu dans cette série absolument bouleversante.