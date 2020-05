Chris Pratt sera au générique de la série «The Terminal List» sur Amazon Prime Video

Chris Pratt fera prochainement son grand retour sur le petit écran avec la série «The Terminal List», dont il est l'un des producteurs exécutifs et l’acteur principal. Elle sera diffusée sur la plate-forme de streaming Amazon Prime Video.

Devenu une star hollywoodienne incontournable avec les blockbusters que sont Les gardiens de la galaxie, Jurassic World et, bien sûr, Avengers, Chris Pratt n’avait plus fait d’apparition dans une série télévisée depuis Parks and recreation. Le voilà au générique de The Terminal List, adaptation du roman éponyme de Jack Carr dont la réalisation a été confiée à Antoine Fuqua (Equalizer, Training Day).

Chris Pratt y incarnera le rôle de James Reece, un membre des Navy SEAL qui va perdre l’intégralité de son bataillon lors d’une embuscade au cours d’une mission secrète à haut risque. Mais à son retour aux États-Unis, il découvre que le piège qui leur a été tendu n’est pas l’œuvre des forces ennemies. Mais a au contraire été organisé suite à un ordre reçu depuis les plus hautes sphères de l’État. N’ayant plus rien à perdre, James Reece se lance dans une mission solitaire avec l’objectif d’identifier les responsables. Et de se venger.

La série est actuellement en cours de développement, et aucune date de mise en ligne des épisodes, n’a été dévoilée pour le moment.