Disneyland Paris invite à chanter le titre phare du Roi Lion et à se filmer pour créer un clip géant

Disneyland Paris propose aux fans du Roi Lion de chanter, chez eux, le titre phare de l'œuvre et de leur envoyer la vidéo, pour créer un clip géant version confiné.

Le célèbre parc d'attractions et ses artistes invitent les gens à les rejoindre avant le 10 mai à minuit, «pour créer encore plus de lien entre tous». Pour participer, il suffit de se filmer chez soi en chantant a capella «Can You Feel The Love Tonight», puis de partager la vidéo sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le hashtag #DisneylandParisAtHome. A noter que, sur Instagram, le profil doit être public pour pouvoir être sélectionné.

Les professionnels déjà sur le pont

Disneyland Paris a d'ores et déjà dévoilé une vidéo dans laquelle les artistes de son spectacle «Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre» se sont enregistrés, chacun à leur domicile, en train d'interpréter le titre.

Chantez aux côtés de nos artistes et devenez peut-être les stars de notre prochaine vidéo ! Retrouvez la vidéo complète et tous les détails sur https://t.co/bSVOpvbZ18



Postez vos vidéos avant le 10 mai avec #DisneylandParisAtHome, vous serez peut-être sélectionnés !pic.twitter.com/9pfxRvIKHm — Disneyland Paris (@DisneylandParis) May 7, 2020

Mais, «pas besoin d'être professionnel de la chanson» pour être sélectionné, rassure Disney, ajoutant que «l'essentiel est de s'amuser». D'ailleurs, pour ceux qui ne souhaitent pas pousser la chansonnette, il est possible de participer en playback, de danser ou même de recréer un moment icônique ou encore de faire un simple clin d'oeil au Disney Le Roi Lion.