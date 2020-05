La série «Little Fires everywhere» débarque le 22 mai sur les écrans

Lancée en mars dernier sur la plate-forme de streaming américaine Hulu, «Little Fires everywhere» et ses 8 épisodes seront disponibles en France dès le 22 mai sur Amazon Prime Video.

Adaptation du best-seller éponyme de Celeste Ng – également impliqué dans le scénario – publié en 2017, la série est portée à l’écran par l’excellent duo formé par Kerry Washington et Reese Witherspoon, les deux comédiennes étant également créditées en tant que productrices. L’action se déroule à la fin des années 1990, dans une petite ville paisible de l’Ohio où sont installés Elena Richardson et sa famille. Quand on la découvre, elle assiste, impuissante, à l’incendie de la superbe demeure. Qui a bien pu provoquer cet incendie volontaire, qui aurait pu être meurtrier ?

Falshback en arrière – on est sur un «Who done it ?» (qui a fait le coup ?), mais pas seulement – afin de retracer les événements qui ont mené à l’embrasement de sa maison. Journaliste dans une petit journal local, Elena est une femme qui aime tout contrôler autour d’elle, surtout ses enfants. Ce qui crée des tensions avec Izzy, la benjamine, qui ne supporte plus l’autorité de sa mère. Le mari, avocat de profession, reste le plus souvent à l’écart, si ce n’est pour lui offrir son appui quand cela est nécessaire.

La vie (presque) parfaite – du moins en apparance – d’Elena est bouleversée quand Mia Warren et sa fille Pearl, débarquent dans leur existence. Mère célibataire, artiste indépendante, Mia se retrouve à louer un logement à un prix très intéressant à Elena. Pour l’aider, cette dernière lui propose de devenir leur employé de maison afin de disposer d’un revenu stable. Mais très rapidement, les relations entre les deux femmes se compliquent un peu plus chaque jour. Mais jusqu’à quel point cela peut-il aller ?

En plus de bénéficier du talent de Kerry Washington et Reese Witherspoon, la série Little Fires everywhere se penche sur des sujets aussi variés, et complexes, que la maternité, la place de la femme dans la société, le racisme ordinaire, les turbulences de l’adolescence, l’éducation, la transmission, mais aussi les clichés raciaux et sociaux économiques prégnants, mais trop souvent ignorés.

Avec subtilité, cette fiction explore également la frontière – parfois ténue – entre la générosité et la condescendance, ou comment il est possible d’être persuadé de faire le bien, sans réaliser le mal potentiellement causé. Et les réactions que cela peut engendrer chez les personnes confrontées à ce type de comportement. Sans jamais, pour autant, verser dans le manichéisme le plus primaire.