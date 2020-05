The Mandalorian : pas de retard à prévoir pour la saison 2

Malgré la crise liée au coronavirus, la saison 2 de «The Mandalorian» ne devrait pas enregistrer de retard conséquent. Elle sera bien disponible au mois d’octobre prochain sur Disney+, selon la production.

Dans un entretien accordé au site américain Variety, le réalisateur Rick Famuyiwa, et le superviseur des effets visuels, Hal Hickel, ont expliqué comment ils se sont organisés afin d’assurer la post-production de la série malgré les mesures de confinement. «Nous sommes tous cloîtrés chez nous dans ce processus post-production, une expérience à la fois exigeante et stimulante, mais c’est une bonne chose d’avoir cela pour détacher son esprit de la folie généralisée autour de nous », explique le réalisateur.

Pour Hal Hickel, la masse de travail sur les effets spéciaux exigée par The Mandalorian est supérieure à celle d’un film à gros budget tel que Avengers. Malgré la pandémie, et les retards que cela peut causer, ce dernier assure tout mettre en œuvre pour tenir les délais. Et en profite pour assurer une présence accrue de Bébé Yoda dans ce prochain chapitre.

«Sur un gros film d'été comme les Avengers, on doit avoir environ 2 000 plans d'effets visuels. Avec The Mandalorian, on était plutôt à 4 000 plans d'effets visuels pour la saison 1, et la saison 2 n'est pas différente. Nous les réalisons en à peu près autant de temps, peut-être même moins de temps, qu’un blockbuster, et nous devons tous travailler à distance. Nous sommes au milieu de ce tsunami maintenant, mais nous allons tout faire pour être dans les temps. Les gens auront leur dose de Baby Yoda, je le promets», précise-t-il.