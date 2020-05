«One Star Reviews» : l'émission qui teste les établissements les moins bien notés arrive en France

Vice TV a lancé «One Star Reviews», une émission au concept inédit : vérifier si les notes attribuées aux établissements sont justes.

Votre livraison s’est elle bien passée ? Cet aspirateur est-il efficace ? Cet hôtel est-il propre ? Les appels à noter produits et services sont aujourd’hui devenus légion. «J’ai mis une étoile car on ne peut pas mettre moins», «c’est l’expérience la pire que je n’ai jamais eue»… Un système qui peut faire mais aussi et surtout défaire une réputation en un simple clic.

C'est dans ce contexte que Taji Ameen, journaliste chez Vice, s’est lancé pour défi de tester les établissements les moins bien notés. D’un blanchiment des dents au piercing d’un téton, en passant par un buffet à volonté qui compte plus de mauvais avis que de plats à la carte, il ne recule devant rien... Ses visites dans des lieux insolites et ses dialogues souvent lunaires avec les propriétaires des lieux donnent lieu à des situations bien cocasses qui font tout le sel du show.

Mais au-delà de cet exercice de comédie, c'est la généralisation du système de notation en tant que symptôme d’une société souffrant d’impatience et d’insatisfaction chroniques que l'émission interroge. Comment notre société peut-elle ainsi se retrouver rongée par une aseptisation des relations humaines, générée par la menace constante d’une note ou sanction ?

Chaque épisode de 22 minutes sera à découvrir tous les mardis à partir du 19 mai 2020, à 22h, sur VICE TV et disponible en replay sur MyCanal.